Відбудеться презентація програми Ради Європи для української молоді

24 листопада о 10-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція з нагоди презентації Національного тижня Європейської кампанії «Всі різні - всі рівні», програми, яку ініціює та проводить Рада Європи у сфері молодіжної політики. Актуальність європейських цінностей для молоді України доноситимуть спікери конференції, серед яких: Руслана Лижичко – народний депутат України, Віталій Кличко – радник Президента України з питань євроінтеграції, Юрій Павленко – міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту; Євген Бистрицький - представник МБФ „Відродження”; Оксана Гарнець - керівник Програми Розвитку ООН „Створення безпечного середовища для молоді України”; Ксенія Орловська – голова Національного Комітету Європейської кампанії „Всі різні - всі рівні”. Національний Тиждень, який відбувається за підтримки Фонду „Відродження” та Мережі проєвропейських організацій офіційно відкриє Комплексну Програму по реалізації Кампанії «Всі різні – Всі рівні» в Україні з 24 листопада (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 466-35-03; e-mail:adjutant.mp@adjutant.com.ua. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.