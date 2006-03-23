Єхануров підтверджує готовність Президента до розпуску ВР

Лідер блоку «Наша Україна», прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може розпустити новообрану Верховну Раду, лише якщо їй не вдасться сформувати більшість у відведені Конституцією терміни.Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з виборцями в смт Мена Чернігівської області.

«Відповідно до Конституції, коли парламент збирається в перший день, включається таймер, і є 60 днів на формування всіх керівних органів Верховної Ради та уряду. Якщо через 60 днів це не буде зроблено, Президент може розпустити парламент», - пояснив Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас він висловив переконання, що більшість буде створено, хоча і зазначив, що це, скоріш за все, буде зроблено в останні дні терміну, відведеного Конституцією.