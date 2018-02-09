Прокуратура проситиме суд обирати запобіжний захід Шепелєву в закритому режимі

За словами представника Головної військової прокуратури, під час представлення клопотання йтиметься йтиметься й про інших підозрюваних, які перебувають у розшуку.

Головна військова прокуратура просить Печерський районний суд Києва, щоб розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелєву відбувався у закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко під час перерви судового засідання, коли суд видалився у нарадчу кімнату для розгляду відводу прокурорам.

Кравченко заявив, що проситиме суд перейти до закритого розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Шепелєву, оскільки під час його представлення йтиметься «про співучасників злочину», який інкримінується затриманому.

«Якщо ми розсекречуємо - це буде дуже погано для досудового розслідування. Тобто, є інші підозрювані, які перебувають у розшуку», - сказав прокурор.

Він зазначив, що клопотання стосується справи про розкрадання держмайна і його легалізацію, службове підроблення, встановлення фактів державної зради, співпраці з російською ФСБ, а також замовлення і незаконного викрадення автомобілів.

За словами Кравченка, в Оболонському районному суді Києва стосовно Шепелєва розглядається справа щодо замовного вбивства банкіра. Також він повідомив, що з огляду на наявність ознак тілесних ушкоджень у Шепелєва після його затримання, за заявою екс-депутата відкрито провадження щодо нанесення йому правоохоронцями тілесних ушкоджень.

Сьогодні на обличчі Шепелєва видно синці і, зокрема, під правим оком.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього народного депутата підозрюють у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.

27 грудня 2012 року Шепелєва було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.