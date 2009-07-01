Литвин каже, що Раду починає трясти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що позачергове засідання парламенту може відбутися або у п’ятницю, або в суботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію щодо збору підписів фракцією БЮТ про скликання позачергового засідання ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, день скликання такого засідання залежатиме від того, коли будуть зібрані підписи і пройдена процедура.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні Верховна Рада «вводиться в зону підвищеної турбулентності, і Верховна Рада України цікавить виключно як місце, де можна демонструвати свою позицію під час виборчої кампанії, а при нагоді - використати трибуну» для висловлення своїх позицій під час виборчої кампанії. Він вважає, що цього допустити не можна.

За словами голови ВР, сьогоднішнє блокування трибуни парламенту депутатами від Партії регіонів показало, що цікавило політичні сили прийняття змін до держбюджету та ухвалення нової редакції закону про вибори Президента України, а «все інше – це демонстрація така потішна і показова» з тим, щоб якось мотивувати причини блокування трибуни парламенту.