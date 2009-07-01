Богатирьова просить нардепів скасувати «ліцензії на вседозволеність»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА закликає народних депутатів відмовитись від недоторканності для подолання політичної корупції та встановлення верховенства права в державі.

Про це йдеться у її відкритому листі до політичних сил та їхніх лідерів, до громадських рухів і виборців, текст якого передано агентству УНІАН.

“Депутатська недоторканність в українських реаліях стала своєрідною дорогою ліцензією на вседозволеність і перетворила парламент на відмежовану від закону неприступну цитадель. Саме одіозний і неосяжний депутатський імунітет провокує прихід до Верховної Ради не професійних законодавців, а часто людей, які мають конфлікти із законом”, - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона переконана, що жорстоке вбивство Валерія Олійника на Кіровоградщині не залишає права замовчати реформу статусу народного депутата або вкотре її заговорити. “Впевнена, що суспільство цього вже не потерпить. Політичні сили, які його не почують, – приречені”, - йдеться у листі.

На думку секретаря РНБОУ, потрібно якнайшвидше внести зміни до чинної Конституції, аби у вересні-жовтні цього року депутатська недоторканність “перестала бути джерелом корупції в Україні”.

Разом з цим, вона пропонує негайно, за підписами всіх народних депутатів, прийняти спеціальну постанову Верховної Ради України про відмову обранців народу від депутатської недоторканності на час до кінця виконання їхніх обов’язків у Верховній Раді 7-го скликання.

Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата є перш за все політичним актом. “Приймаючи таке політико-правове рішення, парламент зробить перший крок на шляху виходу країни зі стану глибокої кризи верховенства права і закону”, - вважає вона. Крім того, це також принципово створить умови для більш ефективної та результативної діяльності Генеральної прокуратури і суду.

”Це проблема не тільки права, політики, але й моралі. Вона диктує нам необхідність зупинити процес криміналізації політичної влади і перетворити її інститути у професійний єдиний корпус ефективних управлінців і законодавців. Це є і позицією всього українського народу. Вона не має альтернативи і не може бути змінена планами політиків і будь-якою доцільністю”, - йдеться у листі секретаря РНБО.