У Києві встановлять фрагмент Берлінського муру

Оригінальний фрагмент Берлінського муру планують встановити у Києві перед будівлею Посольства Федеративної Республіки Німеччина на вулиці Богдана Хмельницького, 25.

Як передає кореспондент УНІАН, така домовленість була досягнута сьогодні на зустрічі між Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та Надзвичайним і Повноважним послом ФРН в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

За словами посла, цього року відзначається 20-та річниця падіння Берлінського муру. «Це дало початок великим змінам у Європі, у тому числі з великими наслідками для України. З цього приводу є ідея встановити фрагмент Берлінського муру в Києві», - сказав Г-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Посол додав, що меморіальні фрагменти історичної стіни уже встановлені у Нью-Йорку, Лондоні та інших великих містах світу. При цьому він підкреслив, що таких фрагментів залишилось дуже мало.

«Йдеться про оригінальний фрагмент як символ свободи, символ єдиної Німеччини», - сказав посол.

Німецька сторона, за його словами береться за власний рахунок доставити у Київ фрагмент Берлінського муру та профінансувати її встановлення на території посольства.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, у свою чергу, зауважив, що це дуже важлива тема не тільки для Києва, але й для України. За словами мера, люди його покоління пам’ятають «падіння Берлінського муру».

«Вважаю, що у Києві такий пам’ятник повинен існувати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас він звернувся до посла ФРН з проханням сприяти встановленню у Берліні пам’ятника Тарасу Шевченку.

Г-Ю.ГАЙМЗЬОТ Посол Німеччини пообіцяв зв’язатися з послом України у Німеччині з тим, щоб погодити можливе місце встановлення пам’ятника Шевченку у Берліні.

Він ще раз попросив мера Києва сприяти якнайшвидшому вирішенню питання зі встановленням фрагмента Берлінського муру до дня святкування її повалення.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ також попросив мера Києва сприяти у продовженні договору оренди земельної ділянки на вулиці Златоустівській, 37, де працює візовий відділ Посольства ФРН. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв зробити усе можливе для того, щоб це питання було вирішене в Київраді.

На зустрічі також було обговорено питання про викуп землі під Посольство Німеччини у Києві на вулиці Богдана Хмельницького. Посол нагадав, що відповідний лист було спрямовано столичній владі ще 5 березня.

На це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Моя відповідь: ви купите землю у найкоротші терміни».