Порошенко не ревнує Ющенка

Питання консолідації демократичних сил є надзвичайно актуальним, і “Наша Україна” “чітко розуміє, що це є те завдання, яке Президент поставив перед нами”, заявляє член Ради НСНУ, народний депутат Петро ПОРОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, за його словами, “після того, як на з’їзді “Нашої України” Президент заявив, що він є, був і буде почесним головою “Нашої України”, у нас не виникає ревнощів стосовно заяв Президента щодо його підтримки нового політичного проекту. Я переконаний, що такі заяви Президента мають на меті тільки одне – об’єднання демократичних сил. Він про це говорив відразу після президентських виборів. Цю ж мету переслідує і “Наша Україна”, яка пішла на вибори блоком”.

“На з’їзді ми запропонували форму виконання цього завдання – проведення помаранчевих форумів у всіх областях України, де мають бути представлені всі національно-демократичні сили, - розповів П.ПОРОШЕНКО. - Причому це не будуть формальні заходи для галочки. Мають бути вироблені чіткі напрямки стратегії співпраці демократичних сил аж до їх об’єднання”.

“Помилково вважати, що у нас є багато часу, аж три роки до виборів, і ці процеси можуть рухатись повільно, - переконаний П.ПОРОШЕНКО. - Вже зараз ми маємо негайно опрацювати чіткий графік, який дозволить нам використати ці форуми для того, щоб процес об’єднання національно-демократичних сил відбувся по суті, а не на папері”.

Він наголосив, що українська політика ще не знає прикладів, коли партії, демократичні сили демонструють процеси об’єднання не вгорі, а починаючи з району, міста, села. “Представники місцевих організацій мають знайти сили знизити власні амбіції і домовитись про ефективні спільні дії. Наша партія до цього готова”, - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в інтерв’ю трьом українським телеканалам Президент Віктор ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.