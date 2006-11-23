Івченко пропонує ГПУ перевірити, де він вечеряє та ночує

Народний депутат, екс-керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій ІВЧЕНКО називає “політичним замовленням” заяви заступника генерального прокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ, у яких вона звинувачує НАК "Нафтогаз" у нецільовому використанні державних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народний Союз Наша Україна", за словами О.ІВЧЕНКА, ці заяви “можна поставити у один рядок із розправою над Міністерством оборони або Міністерством внутрішніх справ. Це зрозуміло, як білий день”.

О.ІВЧЕНКО спростував інформацію Т.КОРНЯКОВОЇ, і повідомив, що фінансових зловживань не могло бути, адже НАК “Нафтогаз” працював виключно відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів фінансового плану. Він назвав заяви Т.КОРНЯКОВОЇ “казками для населення”.

“Це – політичне замовлення, яке шите білими нитками. “Антикризовики” таким чином хочуть забруднити ще одного помаранчевого політика”, - додав О.ІВЧЕНКО.

Він також повідомив, що керівництво НАК “Нафтогазу” неодноразово виїжджало на робочі засідання і наради до різних областей України, аби попрацювати на місцях.

О.ІВЧЕНКО порадив Т.КОРНЯКОВІЙ ще перевірити, де і коли він вечеряє та ночує.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада заступник Т.КОРНЯКОВА повідомила журналістам, що Генеральна прокуратура обвинувачує колишнє керівництво НАК «Нафтогаз України» в численних фінансових порушеннях і нецільовому використанні коштів.

Зокрема, за словами Т.КОРНЯКОВОЇ, керівництво компанії здійснювало нецільові перевитрати на авіаперевезення менеджменту компанії, на фактично не надані консалтингові і юридичні послуги, а також на організацію корпоративних святкових заходів.

Так, за словами заступника генпрокурора, 5 січня ц.р. тодішній керівник компанії О.ІВЧЕНКО і екс-керівник Міністерства палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ з дружинами, а також менеджмент компанії з сім`ями на спеціально замовленому літаку Ту-134 відправилися святкувати Різдво до Івано-Франківської області. Як повідомила Т.КОРНЯКОВА, на ці цілі було витрачено 170 тис. грн.

Крім того, як відзначила Т.КОРНЯКОВА, при організації проведення новорічних свят 2006 року НАК «Нафтогаз України» заплатила одній приватній структурі за оформлення приміщень 800 тис. грн., при цьому за придбання трьох снігових баб було сплачено 150 тис. грн.

Т.КОРНЯКОВА також повідомила, що екс-керівником ДК «Газ України» Олександром БОЛКІСЄВИМ на святкування Нового року було витрачено більше 1 млн. грн., зокрема на фуршет - 350 тис. грн., на оплату послуг фотомоделей, які виступали в ролі Снігуроньок, і на придбання для них костюмів - 54 тис. грн.