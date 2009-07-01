Профільний комітет ВР підтримав кандидатуру голови АМК

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики сьогодні на засіданні підтримав кандидатуру Володимира КАРЕТКА на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Про це УНІАН повідомили у комітеті.

Після цього до Верховної Ради було направлено офіційне подання щодо цієї кандидатури за підписом голови комітету.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Кабінет міністрів України вніс на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про призначення Володимира КАРЕТКА на посаду голови Антимонопольного комітету України.