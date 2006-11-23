Удовенко: парламентські вибори можуть статися раніше терміну

Народний депутат Геннадій УДОВЕНКО вважає, що на наступні парламентські вибори правоцентристські партії мають йти єдиною конфедерацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, зокрема, за словами Г.УДОВЕНКА, “ми повинні об’єднати зусилля правоцентристських партій, які мають чітке ідеологічне забарвлення, які виступають за розбудову Української держави, української незалежності. І на наступний виборах до парламенту йти єдиною конфедерацією”.

Г.УДОВЕНКО закликає не затягувати переговори щодо створення конфедерації, “адже парламентські вибори можуть статися раніше визначеного терміну. І ми повинні бути готовими до цього”.

Г.УДОВЕНКО вважає, що основою будь-якої конфедерації має бути ідеологія.

“З Партією регіонів, звісно, ми ну ніяк не зможе створювати єдину конфедерацію, - сказав депутат. - Тому, якщо говорити про входження будь-якої партії до цієї конфедерації, потрібно спочатку визначитися з основними засадами внутрішньої і зовнішньої політики. І тоді можна говорити, хто може бути прийнятий в таку конфедерацію, а хто – ні”.

Як повідомлялося, 12 жовтня за ініціативою лідера “Нашої України” Романа БЕЗСМЕРТНОГО відбулася перша зустріч представників різних політичних сил щодо ідеї створення Конфедерації “Європейська Україна”.

У зустрічі взяли участь представники десяти партій: “Наша Україна” НРУ, ПППУ, УРП “Собор”, КУН, ХДС, ПРП, УНП, ПОРА та РХП.