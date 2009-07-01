Яценюк: Газпром фактично управляє українською ГТС

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що сьогодні російський «Газпром» фактично управляє українською газотранспортною системою (ГТС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив на прес-конференції у Чернігові.

«Російський «Газпром» де-факто управляє українською ГТС. Зараз не будуть вестися жодні розмови щодо консорціуму, тому що ми дотуємо транзит газу. Тобто, росіяни отримали шикарну формулу, де базова ціна – 450 доларів. Зараз нафта почала рости, а усі думали, що вона і далі буде 36 доларів за барель. Коли вона стане коштувати 100, побачите, нас змушуватимуть платити за газ до 600 доларів», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Також він назвав чинну газову угоду з Росією “найкращою в історії “Газпрому”.

«Чим більше ми підписуємо угод щодо газу, і чим краще уряд рапортує про успіх у газовому питанні, тим більше газових конфліктів і скандалів виникає», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.