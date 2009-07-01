Яценюк: Газпром фактично управляє українською ГТС
"Нас змусять платити за газ до 600 доларів"
Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що сьогодні російський «Газпром» фактично управляє українською газотранспортною системою (ГТС).
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив на прес-конференції у Чернігові.
«Російський «Газпром» де-факто управляє українською ГТС. Зараз не будуть вестися жодні розмови щодо консорціуму, тому що ми дотуємо транзит газу. Тобто, росіяни отримали шикарну формулу, де базова ціна – 450 доларів. Зараз нафта почала рости, а усі думали, що вона і далі буде 36 доларів за барель. Коли вона стане коштувати 100, побачите, нас змушуватимуть платити за газ до 600 доларів», – сказав А.ЯЦЕНЮК.
Також він назвав чинну газову угоду з Росією “найкращою в історії “Газпрому”.
«Чим більше ми підписуємо угод щодо газу, і чим краще уряд рапортує про успіх у газовому питанні, тим більше газових конфліктів і скандалів виникає», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.