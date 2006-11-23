Путін приїде в Україну перед Новим роком

22 грудня в Києві відбудеться підсумкове засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив секретар РНБО Віталій ГАЙДУК на спільній прес-конференції з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Ігорем ІВАНОВИМ.

«Ми погодили конкретну дату 22 грудня», - сказав В.ГАЙДУК.

Він сказав, що в ході засідання комісії «буде підписано декілька документів». За його словами, частина з них вже узгоджена, а частина допрацьовуються. В.ГАЙДУК також зазначив, що в ході засідання комісії буде затверджено план її роботи на 2007-2008 роки.

У свою чергу І.ІВАНОВ додав, що зараз секретарі Радбезів готують порядок денний засідання. За його словами, в Росії надають великого значення цьому заходу. І.ІВАНОВ сказав, що за останні місяці пройшли засідання більшості комітетів комісії Ющенко-Путін. За його словами, на підсумковому засіданні буде можливість представити звіт Президентам про стан українсько-російських відносин у всіх сферах.