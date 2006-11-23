Донецькі вимагають від Ющенка влади

Здійснити децентралізацію центральної влади і надати місцевим органам самоврядування ширші повноваження зажадали депутати Донецької обласної ради на сесії, що відбулася сьогодні. За відповідне звернення до Верховної Ради України, Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 100 депутатів облради, передає «Острів».

У зверненні зазначається, що здійснювана в Україні політична реформа поки не знайшла свого логічного продовження у вдосконаленні владних відносин на рівні областей, районів, міст, сіл, селищ. Більше того, вважають донецькі депутати, "на даний час деякі політичні сили намагаються нав`язати стереотип про необхідність скасування політичної реформи".

"Переконані, - наголошується в зверненні, - що такий крок може привести до політичного колапсу і зруйнувати крихкий баланс сил, який існує в суспільстві".

Виходячи з цього, депутати Донецької обласної ради закликають всі конструктивні політичні сили зосередити свої зусилля для проведення другого етапу політичної реформи.

Цей етап, на думку авторів звернення, має включати децентралізацію влади і створення сильних інституцій місцевого самоврядування. Депутати Донецької облради запропонували Верховній Раді України ухвалити закон "Про внесення змін до Конституції України", а також забезпечити підготовку і розгляд інших законопроектів, направлених на розширення повноважень і зміцнення фінансово-матеріальної основи місцевого самоврядування. Президент і прем`єр-міністр України повинні всіляко сприяти цьому.