Ющенко і Саакашвілі покумалися

Президенти Грузії і України Михайло СААКАШВІЛІ і Віктор ЮЩЕНКО взяли участь в церковній церемонії святкування Дня Святого Георгія, яка відбулася 23 листопада в Кафедральному Соборі святої Трійці в Тбілісі.

У соборі глава Грузинської православної церкви, каталікос патріарх всієї Грузії Ілія Другий провів обряд хрещення молодшого сина М.СААКАШВІЛІ - однорічного Ніколоза. Хрещеним батьком і матір`ю дитини стали В.ЮЩЕНКО і відома грузинська балерина Ніно АНАНІАШВІЛІ, повідомляє агентство «Новості-Грузія».

Святий Георгій вважається покровителем православної Грузії. Свято "Гіоргоба" відзначають двічі на рік - 6 травня в день народження святого і 23 листопада - в день його страти.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Грузії і відбув в Україну.

Під час візиту Президента України супроводжували глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та його заступник Олександр ЧАЛИЙ.