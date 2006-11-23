Лукашенко завжди готовий підтримати Україну

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що Україна є не просто найближчим сусідом Білорусі, але й братською країною.

Як передає Білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції для представників українських ЗМІ.

"Україна - це країна, з якою сьогодні ми успішно розвиваємо торговельно-економічну співпрацю, вирішуємо спільні проблеми, і якій завжди готові прийти на виручку", - підкреслив він.

Також О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що з такою численною групою українських журналістів зустрічається вперше. "Напевно, розмова в такому форматі мала відбутися й раніше. Останнім часом я нечасто спілкувався з українською пресою. Якоюсь мірою це наше упущення. Адже Україна - це не просто наш найближчий сусід, а братська країна, з якою у нас велика і славна спільна історія", - сказав він.

БЕЛТА також повідомляє, що представники більш ніж 30 засобів масової інформації, що охоплюють всі регіони України, беруть участь у прес-турі по Білорусі.

Для українських журналістів цей приїзд є першим. Вони перебувають в Білорусі з 20 листопада, і за цей час відвідали ряд сільськогосподарських і промислових підприємств Гомельської і Мінської областей, Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини і екології людини, історико-культурний комплекс "Лінія Сталіна", повідомляє агентство.

БЕЛТА зазначає, що Україна є важливим торговельно-економічним партнером Білорусі. Товарооборот між двома державами за останні чотири роки збільшився в три рази: з 562 млн. доларів у 2002 році до 1,8 млрд. доларів у 2005 році. Тенденція до зростання товарообороту зберігається і в цьому році. Планується, що за підсумками 2006 року він перевищить 2 млрд. доларів.