Адвокати М.Курочкіна проведуть прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні, 23 листопада о 17-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція адвокатів М.Курочкіна у зв`язку з рішенням Голосіївського районного суду м. Києва. Учасники: адвокати Василь Діденко, Віктор Ткачук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.