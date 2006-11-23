Адвокати М.Курочкіна проведуть прес-конференцію в УНІАН

15:33, 23 листопада 2006
Політика
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Сьогодні, 23 листопада о 17-00 в УНІАН відбудеться  прес-конференція адвокатів М.Курочкіна у зв`язку з рішенням Голосіївського районного суду м. Києва. Учасники: адвокати Василь Діденко, Віктор Ткачук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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