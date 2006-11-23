Соціалісти втратять Фонд Держмайна?

На початку наступного року може виникнути питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК з поста голови Фонду державного майна України. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат Олександр БОНДАР.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, причиною для постановки подібного питання може стати невиконання запланованих показників надходжень від приватизації в 2006 році.

Як сказав О.БОНДАР, сьогодні на процес приватизації в Україні фактично накладено мораторій, тільки останнім часом було припинено три приватизаційні конкурси – щодо «Луганськтепловоза», «Комсомольського рудоуправління» і «Укрнафтопродукта». Водночас, зазначив народний депутат, «соціалістам, швидше за все, вдасться відбити можливу спробу відправити у відставку голову Фонду».

«Інша справа, що подібна спроба може бути здійснена пізніше, у середині або в кінці наступного року вже за підсумками можливого провалу плану приватизації на 2007 рік», - сказав О.БОНДАР.

За словами народного депутата, план надходжень від приватизації в 2007 році (10 млрд. грн. - УНІАН), швидше за все, не буде виконано, оскільки в орієнтовний перелік підприємств, що підлягають приватизації наступного року включені переважно малоліквідні активи.

Він також зазначив, що Фонду держмайна не вдасться виконати план надходжень від приватизації наступного року за рахунок реалізації держоб’єктів разом із земельними ділянками. За його словами, для продажу держоб’єктів із земельними ділянками необхідний спеціальний підготовчий період, щоб включити до статутного фонду підприємства вартість землі, що приватизується. «Наступного року Фонд не встигне зробити відповідну підготовку», - вважає О.БОНДАР.