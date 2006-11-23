В аеропорту «Бориспіль» проходить зустріч Ющенка з Івановим

У Києві, в аеропорту «Бориспіль», проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з секретарем Ради безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що перебування І.ІВАНОВА в Києві було плідним, і сторонам вдалося підготувати проект протоколу засідання Міждержавної комісії Ющенко-Путін та порядок денний майбутньої зустрічі президентів України та Росії.

У свою чергу, І.ІВАНОВ подякував В.ЮЩЕНКУ за те, що той у своєму щільному графіку знайшов час для зустрічі з ним.

В.ЮЩЕНКО саме прилетів з Грузії.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК сьогодні на спільній прес-конференції з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Ігорем ІВАНОВИМ повідомив, що 22 грудня в Києві відбудеться підсумкове засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Ми погодили конкретну дату 22 грудня», - сказав В.ГАЙДУК.

Він сказав, що в ході засідання комісії «буде підписано декілька документів». За його словами, частина з них вже узгоджена, а частина допрацьовуються. В.ГАЙДУК також зазначив, що в ході засідання комісії буде затверджено план її роботи на 2007-2008 роки.

У свою чергу І.ІВАНОВ додав, що зараз секретарі Радбезів готують порядок денний засідання. За його словами, в Росії надають великого значення цьому заходу. І.ІВАНОВ сказав, що за останні місяці пройшли засідання більшості комітетів комісії Ющенко-Путін. За його словами, на підсумковому засіданні буде можливість представити звіт президентам про стан українсько-російських відносин у всіх сферах.