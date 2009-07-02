Людині Тимошенко подобається ідея Януковича

Одночасні дострокові вибори Президента та Верховної Ради восени могли б стати варіантом виходу з політичної кризи.

Таку думку сьогодні кореспонденту УНІАН висловив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

М.ТОМЕНКО зауважив, що він завжди був прихильником системного врегулювання існуючої кризи. При цьому, за його словами, ідея дострокових виборів до ВР ніколи не виконувала свою функцію і слугувала лише засобом шантажу з боку Президента стосовно парламенту. “Ідея одночасних дострокових виборів Президента і парламенту більш системно вирішить конфлікт всередині політичної еліти”, - сказав він. При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, ця ідея матиме користь тільки в тому випадку, якщо такі одночасні дострокові вибори відбудуться восени цього року. “Це дозволило б вже до кінця року визначити базові та стратегічні речі, зокрема, ухвалити бюджет та визначити пріоритети розвитку країни”, - сказав він. Заступник голови ВР зауважив, що в той же час існує проблема з правовим узаконенням проведення таких виборів, але це можна було б зробити при існуванні згоди всіх сторін, включаючи згоду Президента України Віктора ЮЩЕНКА на те, щоб вибори глави держави відбулися раніше, ніж 17 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Президент і прем’єр-міністр повинні погодитися на одночасне проведення в Україні президентських і парламентських виборів, що дасть змогу зекономити кошти в умовах кризи. На його думку, проведення окремо виборів до ВР і виборів президента є подвійними витратами.