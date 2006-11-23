Екіпаж МКС зіграв в гольф у відкритому космосі

Екіпаж чотирнадцятої експедиції до Міжнародної космічної станції (МКС) завершив вихід у відкритий космос, повідомляє Центр управління польотами (ЦУП-м, р. Королев, Московська область) Федерального космічного агентства (Роськосмос).

В ході діяльності зовні корабля космонавти провели роботи по експерименту "Гольф". Михайло Тюрін завдав точного удару клюшкою по м`ячу. В цей час інший астронавт, Майкл Лопес-Алегрія, знімав практично кожен його рух, повідомляє РБК.

Вихід у відкритий космос був затриманий на годину через проблеми із скафандром у російського космонавта Михайла Тюріна. Проблему вдалося усунути, проте програму виходу скорегували, помінявши пріоритети робіт. В цілому тривалість робіт у відкритому космосі склала близько 5 годин 47 хвилин.

Окрім гри в космічний гольф космонавти провели монтаж наукової апаратури на зовнішній поверхні станції. Правда, в процесі виходу в космос екіпаж зіткнувся з деякими труднощами. Спочатку в їхніх планах був огляд і переведення антени апаратури "Курс-А" в закрите положення, а також перенесення антени WAL2, призначеної для стиковки європейського вантажного корабля (ATV) з МКС.

Проте екіпажу МКС так і не вдається скласти антену космічної вантажівки Прогрес, пошкоджену під час його пристикування до станції минулого місяця. У результаті екіпаж МКС обмежився лише фотографіями.

Екіпаж чотирнадцятої експедиції до МКС у складі російського космонавта Михайла Тюріна і американського астронавта Майкла Лопеса-Алегріа прибув на станцію 20 вересня 2006г. на кораблі "Союз ТМА-9", який стартував з Байконура. Тривалість польоту даного екіпажа складе 187 діб, на орбіті йому належить провести низку експериментів по п`яти напрямах: космічна технологія і матеріалознавство, геофізичні дослідження, медико-біологічні проблеми, дослідження природних ресурсів Землі і екологічний моніторинг, космічна біотехнологія. Разом з екіпажем МКС-14 на станції працює німецький астронавт Томас Рейтер, який прибув на МКС 6 липня 2006г. на шаттлі Discovery. Планується, що він повернеться на Землю на Discovery наприкінці грудня 2006г.