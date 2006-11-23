Блок Тимошенко тримає вакансії в тіньовому уряді

Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ зазначає, що на сьогодні БЮТ “тримає вакансії” для представників інших політичних сил у тіньовому Кабінеті міністрів.

Про це О.ТУРЧИНОВ сказав в інтерв’ю УНІАН.

“Ми б дуже хотіли не просто декларувати, що потрібне єднання. Єднання має бути не на словах, а під час спільної справи. І ми тримаємо вакансії для тих, хто вважає себе опозицією. Ми не хотіли б, аби було три чи чотири опозиційних уряди. Тоді ця справа взагалі паплюжиться виконавцями”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, БЮТ хоче дочекатися хай не усіх, але бодай якоїсь частки людей, здатних працювати на Україну. “Хоча, безумовно, я розумію, що цей час не надто легкий і для “Нашої України”, бо багато людей виходить з лав цієї політичної сили. Є протистояння і в межах фракції. І ми не зловтішаємося, ми ставимося з розумінням до їхніх проблем”, - додав О.ТУРЧИНОВ.

На його переконання, сьогодні є можливість забезпечити не факультативність, а реальність впливу опозиційного уряду. “Взагалі стосунки між владою та опозицією не повинні нагадувати громадянську війну. Потрібно прийняти закон “Про опозицію”. Це зробить реальним контроль опозиції за владою. Необхідно виховати серйозне ставлення до опозиційного уряду не тільки як каналу інформації, а як до можливості серйозної підготовки кадрів. І ми не поспішаємо з урядом”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він підкреслив, що опозиційний уряд на 90% має відповідати реальному уряду, який повинен прийти, коли опозиція та влада знову поміняються місцями, що, вкотре наголосив він, може статися вже на початку наступного року. “Чекати не так довго, і я б радив нашим політичним опонентам більш серйозно придивлятися до закону про опозицію, бо за цим законом їм дуже скоро доведеться жити”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На запитання, якою він бачить співпрацю БЮТ з “Нашою Україною” в опозиції, О.ТУРЧИНОВ відповів: “З багатьма чесними політиками фракції “Нашої України” ми співпрацювали та будемо співпрацювати. Але не над побудовою якихось міфічних конфедерацій, федерацій тощо. Це буде конкретна робота на результат, на перемогу. Що стосується розмов, згадок про героїчне минуле... Це – без нас. Зневірених людей можна переконати не балачками, а реальними діями”.