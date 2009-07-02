ВР не розглядатиме питання, які вимагає Партія регіонів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту 3 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Я підписав розпорядження про те, що завтра о 10 годині має відбутися позачергове засідання. Порядок денний складається з трьох питань: перше – кадрові призначення; друге – внесення змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності; й третє питання стосується ухвалення рішення у зв`язку зі зверненням Генпрокуратури з приводу дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності й арешт депутата ЛОЗІНСЬКОГО», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР підкреслив, що засідання почнеться з розгляду питання про кадрові призначення.

В.ЛИТВИН не став коментувати можливе блокування Партією регіонів трибуни й президії Верховної Ради під час позачергового засідання. "Ну, якщо вони заблокують, значить не хочуть розглядати цих питань, але черговість (питань) така, як запропонували депутати, які зібрали 150 підписів. Якщо Партія регіонів вважала за необхідне розглядати інші питання й в іншій послідовності, я думаю, що в них є для цього можливість, адже в них більше 170 депутатів. Отже зібрати підписи й сформулювати свою позицію, я думаю, для них багато зусиль не потрібно», - пояснив він.

Сьогодні Партія регіонів заявила, що наполягає на ухваленні завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради закону про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян.

Згідно із заявою, “у процесі роботи виявилося, що уряд не має наміру полегшувати життя людей, а просто використовує досягнутий на попередньому засіданні парламенту компроміс для затягування часу і реалізації власних вузькопартійних інтересів БЮТ. Тому Партія регіонів не бачить сенсу продовжувати свою участь у процесі”.