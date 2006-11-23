Фракція Регіонів поїде до США з Януковичем...

Координатор парламентської більшості, лідер депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що фракція Партії регіонів сформує делегацію, яка супроводжуватиме прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА під час його візиту до США.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, з приводу запланованого на початок грудня офіційного візиту В.ЯНУКОВИЧА до США вона поінформувала журналістів, що депутатська фракція Партії регіонів визначає й своїх представників, які не входять до офіційної делегації уряду, але братимуть участь і супроводжуватимуть прем`єр-міністра. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, така делегація формується для того, щоб у спілкуванні з представниками Конгресу США роз`яснити Програму Партії регіонів і позицію регіоналів «щодо тих питань, які визначені для офіційного візиту прем`єр-міністра».

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що, в першу чергу, обговорюватимуться питання українського економічного законодавства, вступу до СОТ. Також, на її думку, представники депутатської фракції «не зможуть уникнути дискусії й обговорення питань щодо інтеграції та співпраці з НАТО». Депутат висловила тверде переконання, що представники Партії регіонів, «як основа й фундатори антикризової коаліції», зможуть донести до американських законодавців внутрішньополітичну ситуацію в Україні. «Переконана, нас не тільки вислухають, але й почують», - підкреслила вона.

У той же час, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, остаточний склад делегації ще не сформовано, але точно відомо, що до неї ввійдуть Тарас ЧОРНОВІЛ і Євген КУШНАРЬОВ.