Президент не бачить у відставці Черновецького позитивного складника

Лідер фракції «Нашої України» в Київраді Дмитро Андрієвській заявив сьогодні, що Президент України чітко висловився вчора на зустрічі з депутатами від демократичних сил і мером столиці, що не бачить позитивного складника в питанні щодо відставки київського міського голови Леоніда Черновецького, інформує «Главред».

«Радикалізація може, швидше за все, тільки нашкодити ситуації в Києві, – сказав Андрієвській. – У нас достатньо законних важелів впливу на адміністрацію. Якщо влада не реагуватиме на те, що відбувається в Києві, нехтуватиме думкою киян, тільки тоді можна говорити про підтримку ідеї референдуму. Але на сьогодні це питання нами не обговорювався. До речі, і Президент України теж чітко висловився, що в питаннях щодо відставки Черновецького він не бачить позитивного складника – на сьогоднішній день можуть бути поки що використані інші важелі».

При цьому депутат не виключає, що якщо команда Черновецького й далі діятиме таким самим чином, то і Президент може змінити свою думку». Водночас Андрієвський нагадав, що і в Секретаріату, і тим більше в самого Президента є достатньо важелів впливу на мера, і порекомендував Черновецькому «про це не забувати».