Тимошенко: зв`язок бізнесу з партіями треба розірвати

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає принциповим для розвитку партійної системи вивести партії з-під впливу бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Берліні під час дискусії, організованої німецьким Фондом науки і політики та фондом Конрада Аденауера.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що становлення демократичної системи в Україні стримується слабкістю діючих парій та їх залежністю від великого бізнесу. Вона констатувала, що сьогодні в Україні практично відсутні партії в класичному розумінні, тобто побудовані на ідеологічних засадах. Натомість, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, діють партії лідерського типу, які до того ж часто створені для лобіювання бізнес-інтересів певної групи людей і залежні від їхніх коштів.

“Ми маємо розірвати зв`язок бізнесу з партіями, - наголосила лідер БЮТ. - Саме виходячи з цього наша політична сила підтримала Закон про партії, який передбачає фінансування партій державою. На жаль, уряд ЯНУКОВИЧА саботує виконання цього закону, тим самим штовхаючи партії під олігархічний вплив. Цьому ми будемо рішуче протидіяти, домагаючись виконання закону”.

Коментуючи процеси, що відбуваються в «Нашій Україні», Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не відчуває радості від труднощів, які переживає НСНУ. “Я не тішуся цим. Але кожен шмат, який відходить від “Нашої України”, ми приймаємо до себе. Все має залишатися в родині», - сказала лідер БЮТ, висловлюючи сподівання на єдність помаранчевої команди.