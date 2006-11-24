Ющенко вшанує пам`ять жертв Голодомору

24-25 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з відзначення Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, зокрема, сьогодні В.ЮЩЕНКО відвідає виставку розсекречених документів з архівів СБУ у Палаці мистецтв “Український дім” (Хрещатик, 2).

Також сьогодні Президент візьме участь у заходах зі вшанування пам`яті жертв Голодомору у с.Сергіївка Прилуцького району Чернігівської області.