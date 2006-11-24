Янукович поїхав до Лукашенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою одноденного візиту українського прем`єра передбачені його зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ, прем`єр-міністром Казахстану Даніалом АХМЕТОВИМ, прем`єр-міністром Молдови Василем ТАРЛЕВИМ і прем`єр-міністром Білорусі Сергієм СИДОРСЬКИМ.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у засіданні Ради глав урядів країн – членів СНД.

Сьогодні ж увечері В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.