ГПУ змусить Луценка відповідати за справу проти Колеснікова?

Заступник Генерального прокурора Ренат Кузьмін не виключає, що Юрію Луценку доведеться відповідати за справу проти Бориса Колеснікова.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Комерсант-Україна. За словами Кузьміна, у середу Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом фальсифікації кримінальної справи проти Бориса Колеснікова, тоді голови Донецької обласної ради, а нині депутата із Партії регоінв. Підставою для порушення справи Кузьмін назвав заяви Колеснікова та слідчого Генпрокуратури про фальсифікацію справи та незаконне утримання Колеснікова під вартою. Нагадаємо, Колеснікова звинувачували у здирництві та вимаганні під загрозою вбивства.

5 канал