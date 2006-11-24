ГПУ змусить Луценка відповідати за справу проти Колеснікова?
09:51, 24 листопада 2006Політика
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Порушено кримінальну справу
Заступник Генерального прокурора Ренат Кузьмін не виключає, що Юрію Луценку доведеться відповідати за справу проти Бориса Колеснікова.
Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню Комерсант-Україна. За словами Кузьміна, у середу Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом фальсифікації кримінальної справи проти Бориса Колеснікова, тоді голови Донецької обласної ради, а нині депутата із Партії регоінв. Підставою для порушення справи Кузьмін назвав заяви Колеснікова та слідчого Генпрокуратури про фальсифікацію справи та незаконне утримання Колеснікова під вартою. Нагадаємо, Колеснікова звинувачували у здирництві та вимаганні під загрозою вбивства.
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