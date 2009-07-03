Кабмін: проблеми у райадміністрацій виникають через Президента

У Кабінеті міністрів заявляють, що кадрові проблеми у районних державних адміністраціях виникають здебільшого через дії безпосередньо Президента України та його Секретаріату.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, “з лютого по жовтень 2008 року без подання уряду Президент звільнив 27 голів райдержадміністрацій у різних регіонах. Разом з тим, у тому ж 2008 році Секретаріат Президента без пояснень повернув 14 подань уряду на призначення голів райдержадміністрацій, а ще на 17 аналогічних подань Кабінет міністрів до цього часу не отримав жодної відповіді».

Крім того, йдеться у повідомленні, «за період з 20 грудня 2007 року Президентом було призначено 61 тимчасово виконуючих обов’язки голів райдержадміністрацій. Станом на 1 червня цього року на посадах тимчасово виконуючих обов’язки перебувають 40 осіб. Така практика призводить до того, що управління районами здійснюється у неконституційний спосіб: призначаючи тимчасово виконуючих обов’язки голови місцевої державної адміністрації, Президент вийшов за межі повноважень, визначених Основним законом України, і діяв усупереч вимогам частини другої статей 6 і 19, частини третьої статей 104 і 106 Конституції України».

Уряд висловлює занепокоєння «незадовільною ситуацією, що утворилася з добором керівних кадрів в органах виконавчої влади», і вживає усіх заходів для усунення негативних тенденцій у сфері кадрового забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав розпорядження про увільнення від тимчасового виконання обов`язків 40 голів районних державних адміністрацій.