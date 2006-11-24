Черномирдін - Києву: треба більше думати

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор Черномирдін переконаний, що можливий вступ України в НАТО не загрожує Росії, але вважає, що зміняться економічні відносини двох країн.

"Нам (Росії) НАТО не загрожує. З чого ви взяли, що вступ України в НАТО може нам загрожувати? Для нас НАТО ніякої загрози не становить. Мова зовсім про інше йде. Нас більше економічні відносини хвилюють. Я хочу сказати простіше. Ми в Росії не хочемо, щоб Україна з ближнього зарубіжжя перетворилася на дальнє. Цим має бути більше стурбована Україна, ніж ми", - сказав Черномирдін в інтерв`ю щоденній всеукраїнській газеті "День", опублікованому у п`ятницю.

На думку посла, у разі приєднання України до Альянсу економічні відносини двох країн можуть зазнати зміни.

"Вся справа в економічних відносинах. Вони не можуть бути такими, як зараз, як були. НАТО - це військовий блок. У разі вступу ми не можемо співробітничати у всіх областях так відкрито і довірливо, як зараз. Чому? Тому що тоді країна підходить під інші параметри", - сказав Черномирдін.

Він підкреслив, що Україні необхідно зважено підходити до питання вступу в НАТО.

"Вам (Україні) треба думати більше. Ви ще не все продумали до кінця, чим це для вас закінчиться", - підбив підсумки російський посол.

РИА новости