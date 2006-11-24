Ющенко пропонує карати за невизнання Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає безпредметною дискусію про необхідність введення адміністративної відповідальності за заперечення Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття виставки розсекречених документів з архівів СБУ «Розсекречена пам’ять».

За словами В.ЮЩЕНКА, в поданому ним до Верховної Ради України законопроекті передбачається відповідальність за заперечення існування Голодомору в Україні.

Він нагадав, що ряд політиків та громадських діячів розпочали дискусію, що мовляв не потрібно вводити таку відповідальність. В.ЮЩЕНКО зазначив, що це «безпредметна дискусія». За його словами, в багатьох країнах світу існує навіть кримінальна відповідальність, яка передбачає термін ув’язнення до 15 років у випадку, коли хтось заперечує існування Голокосту. «А ми ведемо дискусію в Україні, чи варто говорити про адміністративну відповідальність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз закликав всіх українських політиків підтримати законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Президент закликав їх «встати з колін». За його словами, під час Голодомору в Україні безневинно загинуло 10 млн. людей, що більше, ніж під час під час Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду. Законопроектом пропонується визнати, що Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом української нації. Також пропонується заборонити публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років і ввести за це адміністративну відповідальність.

16 листопада В.ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів України із закликом підтримати цей проект закону.

17 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про визнання голодомору 30-х років «геноцидом українського народу».