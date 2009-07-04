Ющенко: у партійних списках ховають судимості і патології
"З повагою ставлюсь до парламенту, але..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності зміни системи виборів до Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав увечері в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, де він презентував свій проект змін до Конституції.
«Я з повагою ставлюсь до інституту парламенту, але чомусь думаю, що якщо ми дійдемо до відкритої системи виборів, де людина обиратиме народного депутата українського парламенту, то чотири п`ятих людей, які представляють сьогодні парламент, більше до парламенту не потраплять», - сказав глава держави.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що виборці орієнтувалися на першу п`ятірку списку, не знаючи, хто перебуває далі. «Люди голосували за перші п`ять імен, вони не знали, хто сімдесят третім стоїть або сто третім - людина, яка має три судимості, або людина, яка схильна до якихось патологій», - відзначив глава держави.