Ющенко: у партійних списках ховають судимості і патології

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності зміни системи виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав увечері в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії, де він презентував свій проект змін до Конституції.

«Я з повагою ставлюсь до інституту парламенту, але чомусь думаю, що якщо ми дійдемо до відкритої системи виборів, де людина обиратиме народного депутата українського парламенту, то чотири п`ятих людей, які представляють сьогодні парламент, більше до парламенту не потраплять», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що виборці орієнтувалися на першу п`ятірку списку, не знаючи, хто перебуває далі. «Люди голосували за перші п`ять імен, вони не знали, хто сімдесят третім стоїть або сто третім - людина, яка має три судимості, або людина, яка схильна до якихось патологій», - відзначив глава держави.