Мороз: Ющенко та ПР на 99% збігаються у поглядах на Голодомор

Наступного пленарного тижня (28 листопада – 1 грудня) Верховна Рада України розгляне внесений Президентом України законопроект «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він вважає, що «парламент об’єктивно розгляне це питання».

«Моя особиста позиція, що треба визнати це лихо як геноцид не української нації, а українського народу, тому що це стосувалось усіх народів України», - наголосив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що «юридично усі неточності в проекті закону будуть виправлені і цей документ можна буде прийняти».

На запитання, чи вважає голова ВР доцільною адміністративну відповідальність тих, хто заперечує геноцид українського народу, О.МОРОЗ зазначив, що у цій ситуації треба керуватися міжнародними нормами, використовувати міжнародну практику. За його словами, після того, як буде прийнято рішення про визнання подій 1932-1933 років геноцидом українського народу, тоді можна діяти «відповідно до закону».

На запитання журналістів, який все ж ухвалить парламент закон - президентський чи запропонований представниками фракції Партії регіонів, О.МОРОЗ відповів, що «на 99%» законопроект фракції Партії регіонів повторює президентський документ. «Тому говорити там про відмінності і складно, і просто, оскільки є запис (ідеться про законопроект фракції Партії регіонів - УНІАН), який стосується того, що замість слова «геноцид» вони використовують слова про сталінські злочини проти народу».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду. Законопроектом пропонується визнати, що Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом української нації. Також пропонується заборонити публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років і ввести за це адміністративну відповідальність.

16 листопада В.ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів із закликом підтримати цей проект закону.

17 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту.

25 листопада в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів.