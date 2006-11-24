Ющенка могли отруїти двадцять осіб

Можливість отруїти колишнього кандидата в президенти Віктора Ющенка мали близько двадцяти осіб.

Про це повідомив начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат Кузьмін в інтерв`ю газеті Комерсант-Україна, опублікованому в п`ятницю.

"Виявилося, що коло це досить широке – більше двадцяти осіб, що потенційно мали таку можливість", - заявив він, говорячи про людей, що могли отруїти президента.

Він також розповів, що в цій справі слідство розробляє кілька версій.

"Крім версії, що це могло відбутися на дачі Сацюка (колишнього заступника голови СБУ), перевіряються й інші версії", - сказав він.

"Це могло бути як найближче оточення президента, люди, з якими він часто спілкувався, так і обслуговуючий персонал. А таких людей, повірте, достатньо", - розповів він.

"Як ви розумієте, чужих людей там не було – ну не обідає і не вечеряє кандидат у президенти зі сторонніми людьми, які можуть його отруїти!" – заявив Кузьмін.

Він підкреслив, що у Ющенка в той період була Служба безпеки. "І вони мали якось забезпечити безпеку кандидата в президенти".

Українська правда