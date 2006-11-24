Руслана подарувала Ющенку боєприпаси (фото)

22 листопада, на День Свободи президент Віктор Ющенко мав змогу знову відчути себе головним героєм Майдану.

Поки навколо його секретаріату ходили колони мітингувальників з вигуками "Ганьба!", президент святкував річницю революції у Маріїнському палаці.

Але крім, сподіваємося, приємного спілкування з соратниками по Майдану за келихом шампанського, у той день на Віктора Андрійовича чекав ще один сюрприз, пише Tablo ID.

Його президенту зробила палка революціонерка, співачка і депутатка Руслана. Ні, вона не влаштувала у Маріїнці пісенне шоу з мегафонами і піротехнікою.

Співачка просто принесла Ющенку подарунок, таємницю якого вдалося розгадати тільки зараз.

Виявляється, Руслана подарувала Ющенку ні якесь старовинне Євангелія, ні ікону, а скриню з австрійськими набоями часів війни минулого сторіччя.

Як повідомили ТаблоID у прес-службі співачки, невідстріляні набої знайшли під час туристичної експедиції карпатським хребтом Чорногора помічники Руслани.

Депутатка вважає свій подарунок символічним.

"Сьогодні збройне вирішення питань може сприйматися лише як музейний експонат. Україна, в тому числі як майбутній член європейської спільноти, готова вирішувати усі міжнародні питання зі своїми партнерами мирним шляхом, та підтримувати безпеку в широкому розумінні цього слова як на своїй власній території, так і у європейській родині", - пояснює Руслана.

Незважаючи на таку миролюбність, подарунок Руслани є справжніми боєприпасами. Цікаво, чи скористається ними колись Ющенко...