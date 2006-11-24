”Фокус” назвав 50 найвпливовіших донецьких

Прем`єр-міністра Віктора Януковича визнано лідером у рейтингу "50 найвпливовіших "донецьких" України", складеного тижневиком "Фокус".

Редакція журналу пояснює створення такого рейтингу тим, що зараз "донецькі" обіймають провідні позиції в політичній та діловій верхівках країни.

За Януковичем слідує член фракції Партії регіонів Рінат Ахметов, секретар РНБО Віталій Гайдук, перший віце-прем`єр-міністр Микола Азаров і віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв.

До "50 найвпливовіших "донецьких" також увійшов Йосип Кобзон (6 позиція), Сергій Тарута (9 позиція), Раїса Богатирьова (14 позиція), Петро Симоненко (21 позиція) та інші відомі політики і підприємці.

Рейтинг складено експертами редакції "Фокус", що майже із 100 представників Донбасу вибрала 50 найвпливовіших персон.

До списку номінантів потрапили тільки ті, хто народився в Донецьку або донецькій області, почали там свою політичну або ділову кар`єру, і зараз ведуть свій бізнес у цьому регіоні.

Впливовість журнал визначав за трьома критеріями: близькості до ухвалення державних рішень, масштабами підконтрольного бізнесу і впливу на громадську думку.

Українська правда