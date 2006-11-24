Ющенко гарантує росіянам те, що підписав Кучма

15:24, 24 листопада 2006
Політика
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Щодо домовленостей по ЧФ

Глава української держави Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна дотримуватиметься українсько-російських домовленостей з питання про перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, передає РІА «Новости».

"У цьому питанні ми дотримуватимемося букви і духу закону", - сказав В.ЮЩЕНКО сьогодні на зустрічі з представниками російських засобів масової інформації, акредитованими в Україні.

"Існують базові документи про перебування ЧФ РФ у Криму, відповідно до яких російський флот перебуватиме в Криму до 2017 року", - зазначив український Президент.

 

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