Томенко закликає голосувати за Асканію-Нову: залишається два дні

Голова оргкомітету акції «Покажемо світу природні чудеса України», заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО закликає українців активніше голосувати за заповідник «Асканія-Нова» у всесвітньому конкурсі «7 нових чудес природи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, про це М.ТОМЕНКО сказав в ефірі на радіо «ЕРА-fm».

Він нагадав, що офіційна дата завершення голосування – 8 липня 2009 р. о 14.00.

За його словами, поки «Асканія-Нова», яка у своїй групі – «Ліси, національні парки, національні заповідники» знаходиться на 14 місці, ще має шанс вийти до наступного етапу, до якого потрапляють 11 переможців. М.ТОМЕНКО закликав всіх «максимально активізуватися» в останні два дні голосування і вибороти право українському диву ввійти у півфінал всесвітньої акції.

«Процедура голосування займає всього кілька хвилин, але це та маленька реальна справа, яка може донести до світу позитивну інформацію про Україну, її природні дива та туристичні можливості», - сказав голова оргкомітету.

«На сьогоднішній день ми вже пройшли велику дорогу і певною мірою перемогли. «Асканія-Нова» з 56 кращих національних заповідників світу посідає 14 місце. За час кампанії у голосуванні за Україну взяли участь тисячі відвідувачів мережі Інтернет не лише з України, а й з української громади за кордоном», - сказав М.ТОМЕНКО.

Голосування відбувається на офіційному сайті конкурсу «7 нових чудес природи» . Також можна проголосувати за телефоном +41 77 312 4041 (тарифікація здійснюється як за міжнародний дзвінок на мобільний телефон у Швейцарії).

Детальна інформація про правила голосування українською мовою – на сайті акції «7 чудес України».

Групи підтримки «Асканії» є також у соціальних мережах: Facebook і В контакте.

Детальніше про сам конкурс, про шанси українського заповідника, про "розклади" в нашій “E”-групі, про рівень і ентузіазм конкурентів читайте на сайті УНІАН в матеріалі "Чи буде в Україні світове чудо?"