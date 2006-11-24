У справі Гонгадзе є чотири версії

Заступник генерального прокурора України, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН повідомив, що в справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе помінявся слідчий.

Про це Р.КУЗЬМІН сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина».

«Було ухвалене рішення, щоб людина з новим поглядом, з новим мисленням і з новим підходом узяла справу і оперативно в ній розібралася. Я вам скажу, що відразу з її приходом почалася робота і за альтернативними версіями», - сказав заступник генпрокурора.

Він зазначив, що двоє слідчих, які розслідували справу Гонгадзе декілька років, виключені з складу оперативно-слідчої групи (Роман ШУБІН і Юрій ГРИЩЕНКО).

Р.КУЗЬМІН повідомив, що крім загальновідомої версії (наказ убити журналіста нібито віддавав екс-президент Леонід КУЧМА) є ще три. Наприклад, за його словами, відпрацьовується версія, що команду убити журналіста віддавав посадовець з близького оточення Президента. «Адже цю команду могла дати й інша людина, не менш значуща і важлива, і, може, навіть не міністрові внутрішніх справ Юрієві Кравченку, а іншому міліціонерові», - сказав заступник генпрокурора.

Оцінюючи перспективи розкриття справи про замовників вбивства журналіста, Р.КУЗЬМІН сказав, що «поки що злочин не розкрито і є слідчі, які займаються розслідуванням, перспектива завжди є». На його думку, розслідування з мертвої точки зрушилося.

«Мене атакують окремі особи з одним і тим же запитанням. Повторюся – декілька чоловік від різних груп. Вимога одна – повернути слідчого, не відпрацьовувати інші версії, відпрацьовувати тільки версію, всім відому. Не допитувати, не викликати маму Гонгадзе Лесю. Мене сьогодні переконують, зокрема дуже відомі люди, що цього робити не потрібно, що не потрібно говорити про інші версії», - сказав він.

Крім того, Р.КУЗЬМІНУ невідомо, чи живий колишній керівник Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України Олексій ПУКАЧ, обвинувачений в організації вбивства Г.Гонгадзе.

«Пошуки ПУКАЧА ведуться різними спецслужбами, у тому числі й СБУ. Таке доручення є і в МВС. Але на сьогоднішній день ні МВС, ні СБУ ПУКАЧА не знайшли і нам інформації про його місцезнаходження не дали», - сказав він.