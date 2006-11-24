Кушнарьов: відставка Луценка і Тарасюка неминуча

Відставка Юрія ЛУЦЕНКА з поста міністра внутрішніх справ і Бориса ТАРАСЮКА - з поста міністра закордонних справ неминуча, а про персональну відповідальність міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА говорити передчасно, заявив заступник лідера фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ під час інтернет-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Б.ТАРАСЮК «завдав великої шкоди зовнішній політиці України». Є.КУШНАРЬОВ вважає, що різко збільшена ціна на російський газ - «це зокрема і плата за його агресивну антиросійську риторику і форсування втягування України в НАТО».

За його словами, також неминуча відставка Ю.ЛУЦЕНКА, і «або це зробить Верховна Рада, або він сам прийме рішення». Як сказав Є.КУШНАРЬОВ, Ю.ЛУЦЕНКО своїми заявами навмисно провокує ситуацію з тим, «щоб виглядати в очах своїх прихильників жертвою політичних переслідувань».

Як сказав Є.КУШНАРЬОВ, вже зібрано «дуже багато фактів, які можуть серйозно заплямувати мундир одного з польових командирів Майдану». Він закликав почекати результатів роботи Тимчасової слідчої комісії парламенту, яка перевіряє діяльність МВС.

Кажучи про міністра оборони А.ГРИЦЕНКА, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що Верховна Рада не «привласнюватиме собі роль Генеральної прокуратури або суду». За його словами, без реальних доказів зловживань, тим більше його особистої вини, говорити про особисту персональну відповідальність А.ГРИЦЕНКА передчасно.