Фракція регіонів не підтримає президентський закон про Голодомор

Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що в законі про визнання Голодомору 1932-1933 років недоцільно передбачати адміністративну чи кримінальну відповідальність за висловлювання, що заперечують існування в Україні Голодомору.

Про це він заявив під час інтернет-конференції.

За його словами, спроби ввести адміністративну чи кримінальну відповідальність - «це повернення до часів, коли людей засуджували за антирадянську пропаганду». На думку депутата, не можна судити людей за те, що у них інша думка. Він вважає, що може бути тільки моральна відповідальність.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, в законопроекті, запропонованому представниками фракції Партії регіонів, зазначено, що публічні заяви, що заперечують існування в Україні Голодомору «є наругою над пам`яттю мільйонів загиблих». «Але це є моральна норма», - зазначив він.

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що фракція проти використання в питанні Голодомору 1932-1933 років терміну геноцид. За його словами, геноцид - це явище, коли знищуються люди за національною, расовою або релігійною ознакою. Він вважає, що в Україні було знищення людей різних національностей та різних віросповідань. За словами депутата, йдеться про «злодійство сталінського режиму проти людей». Є.КУШНАРЬОВ підкреслив, що фракція підтримає власний законопроект, а не президентський.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду. Законопроектом пропонується визнати, що Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом української нації. Також, згідно з законопроектом, "публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні є наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і забороняється”.

16 листопада В.ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів України із закликом підтримати цей проект закону.

17 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про визнання голодомору 30-х років «геноцидом українського народу».

Сьогодні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що наступного пленарного тижня (28 листопада – 1 грудня) парламент розгляне внесений Президентом законопроект «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні».

17 листопада троє депутатів з фракції Партії регіонів подали власний законопроект “Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні”. Згідно з цим проектом, “Голодомор 1932–1933 років в Україні є злодіянням сталінського режиму проти людства, національною трагедією українського народу” та “Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні є наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу”.