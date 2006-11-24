Росія нікого в СНД силоміць тримати не буде

У МЗС Росії вважають, що деякі держави політизують питання своєї участі в СНД. Таку думку виказав перший заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Денісов в інтерв`ю РІА Новини напередодні саміту СНД, наміченого на 28 листопаду в Мінську.

"Ніхто нікого в Співдружності примусом не тримає і тримати не збирається. Рішення про участь або неучасть - суверенна справа кожної держави, і відповідальність за це перед своїми народами - на тих, хто його приймає", - сказав високопосадовий дипломат.

Відповідаючи на питання, чи подолана криза в СНД в рік 15-річчя Співдружності, Денісов вказав, що не "став би характеризувати ситуацію в Співдружності як кризову".

"Інша справа, що свідоме політизування питань участі деяких держав в СНД сприяло відомому ажіотажу навколо Співдружності. Але цей ажіотаж і власне діяльність СНД я б розділив. Співдружність утілює собою тісні узи, які, подобається це кому чи ні, як і раніше зв`язують наші країни", - відзначив перший замміністра.

РІА новини