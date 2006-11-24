Ющенко став хрещеним батьком (фоторепортаж)

23 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив одноденний робочий візит до Грузії,

Під час візиту Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церковній церемонії святкування Дня Святого Георгія, яка відбулася в Кафедральному Соборі святої Трійці в Тбілісі.

У соборі глава Грузинської православної церкви, каталікос патріарх всієї Грузії Ілія Другий провів обряд хрещення молодшого сина М.СААКАШВІЛІ - однорічного Ніколоза. Хрещеним батьком і матір`ю дитини стали В.ЮЩЕНКО і відома грузинська балерина Ніно АНАНІАШВІЛІ.

Фото AP і Reuters