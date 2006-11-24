Заступник генпрокурора: Луценко незаконно обіймає посаду міністра

Заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ренат КУЗЬМІН вважає, що Юрій ЛУЦЕНКО незаконно обіймає посаду міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» у п`ятницю.

«Сьогодні, коли рішення суду набуло чинності, ЛУЦЕНКО незаконно обіймає посаду міністра. Закон "Про державну службу" забороняє корупціонерам працювати на держслужбі», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, доведено, що Ю.ЛУЦЕНКО незаконно, порушуючи встановлений порядок, видав комерсанту з Донецька два пістолети. На думку слідчого, це корупційне правопорушення, коли посадовець за рахунок своєї влади наділяє приватну особу благами, яких не має ніхто інший. «Слідчий направив матеріали до суду. Суд підтвердив, сказав, що так, ЛУЦЕНКО – корупціонер, що він порушив закон. Так він і сам визнав це, відмінивши ці незаконні накази», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Заступник генпрокурора також зазначив, що Ю.ЛУЦЕНКО видавав пістолети "потрібним" людям. «Потрібним йому людям. Наприклад, главі Секретаріату БАЛОЗІ, його заму ЯЦЕНЮКУ. Але питання в іншому: чому БАЛОГА захищає ЛУЦЕНКА? Він не бачить порушення закону?», - спитав він, зазначивши, що Генпрокуратура буде ці факти перевіряти.

Відповідаючи на запитання щодо розслідування справи про зловживання посадовців МВС, із якої, власне, і були виділені протоколи про корупцію стосовно Ю.ЛУЦЕНКА, Р.КУЗЬМІН повідомив про встановлений факт, коли якийсь громадянин заніс посадовцям МВС меблі й інші матеріальні цінності, і за це одержав два пістолети. Порушено кримінальну справу за фактом зловживання. «Хто зловжив – з`ясовуватимемо. На сьогодні немає даних, що це зловживав ЛУЦЕНКО. Можливо, це були його підлеглі, можливо, начальники департаментів», - додав він.

Ренат КУЗЬМІН також повідомив, що на рахунки полковника ГУБОЗ Романа Єрохіна і його сім`ї надійшло близько 1,5 мільйона доларів. «Ми багато чули про те, що це був чесний боєць зі злочинністю і центрами конвертації. Ми послухали ці розповіді і подивилися, хто такий Єрохін, - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, кримінальна справа, навколо якої велася боротьба по конвертації 1,5 мільярда доларів, «дивним чином зникла».

«Ця сума була переведена в готівку або вивезена за рубіж. Ця справа пропала. І є розписка про те, що цю справу нібито одержав Єрохін», - додав заступник генпрокурора.

Він повідомив, що проведена експертиза показала, що на розписці підпис не Р.Єрохіна і розписка підроблена.

За словами Р.КУЗЬМІНА, в цей період на рахунки Р.Єрохіна і його сім`ї надійшло близько 1,5 мільйона доларів, частину з яких Р.Єрохін зняв. «Причому суми чималі – 100, 150 тисяч доларів. Куди ці гроші знімалися, для кого – ми зараз з`ясовуємо. Це про чистоту міліційного мундира. Ми зіткнулися з серйозним опором слідству з боку МВС», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Р.Єрохін працював в УБОЗ Донецької області і займався виявленням центрів конвертації. Він був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависнула загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдене тіло Р.Єрохіна.

Через декілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника – колишнього працівника УБОЗ Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Крім того, 12 жовтня МВС України оголосило в міждержавний розшук колишнього співробітника ДПА м. Києва С.БІДУ, якого звинувачують у здійсненні вбивства Р.Єрохіна. С.БІДА був виявлений в російському місті Тула.