Ющенко візьме участь у засіданні Ради донорів Рахунку ядерної безпеки

У готелі Radisson SAS

Сьогодні о 14.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Ради донорів Рахунку ядерної безпеки. Як повідомляє прес-служба Президента, засідання відбудеться у рамках виконання положень Меморандуму про взаємопорозуміння між урядом України та урядами країн «Великої сімки» і Комісією Європейського співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС. Засідання відбудеться у готелі «Radisson SAS. Акредитація журналістів за телефоном: 255-74-02.

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