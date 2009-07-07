Ющенко візьме участь у засіданні Ради донорів Рахунку ядерної безпеки
08:35, 07 липня 2009Політика
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У готелі Radisson SAS
Сьогодні о 14.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Ради донорів Рахунку ядерної безпеки.
Як повідомляє прес-служба Президента, засідання відбудеться у рамках виконання положень Меморандуму про взаємопорозуміння між урядом України та урядами країн «Великої сімки» і Комісією Європейського співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС.
Засідання відбудеться у готелі «Radisson SAS.
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