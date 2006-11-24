Ющенко: за рік-два проблема Чорноморського флоту буде знята

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що "за рік - два проблема Чорноморського флоту РФ у Криму буде знята".

Про це український лідер заявив сьогодні на зустрічі з російськими журналістами, акредитованими в Києві, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Водночас, зазначив Президент, по ряду позицій перебування ЧФ РФ є питання - "немає делімітації території бази, необхідно врегулювати ситуацію по близько 130 земельним ділянкам, на яких зводяться будинки високопоставлених осіб, зокрема українських. Існують об`єкти, які не потрапили до угоди, не передані Україні радіочастоти, їй не належать навігаційні об`єкти в зоні її морської відповідальності".