У чому полягатиме президентський референдум щодо Конституції

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що на всенародний референдум може бути винесено питання про форму правління в Україні – президентську чи парламентську.

Про це він сказав у коментарі щодо позиції голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з приводу вдосконалення Конституції і політичної реформи, розміщеному на офіційному сайті Президента України.

“Коли ми говоримо про референдум, то маємо на увазі не повний текст Конституції. Досить поставити перед народом одне просте запитання: «Ви за президентську чи парламентську форму правління?»”, - зазначив В.БАЛОГА.

Він висловив упевненість, що “народ добре розбирається у цих поняттях і зможе визначитись, кому він згодний віддати в руки і великі повноваження, і велику відповідальність».

Глава Секретаріату Президента також зазначив, що “спікеру українського парламенту не слід хвилюватися з приводу винесення на обговорення суспільства стратегічних питань, що стосуються розвитку держави. Це стосується в першу чергу питання вдосконалення Конституції і політичної реформи”.

“Всім відомо, в яких умовах приймалися в 2004 році зміни до Конституції і якими міркуваннями керувався Президент, коли підтримав ці зміни в умовах гострого протистояння народу і влади”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив, що питання скасування конституційної реформи чи її прийняття не може бути питанням референдуму. За його словами, “це абсолютно зайва річ”. О.МОРОЗ вважає, що референдум може проводитися стосовно окремого питання, де народ чітко і свідомо може дати відповідь: так або ні. Він вважає абсурдним винесення на референдум змісту Конституції України.

22 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО у зверненні до українського народу з нагоди Дня свободи висловив готовність продовжити наведення порядку в державі, і з цією метою він ініціює продовження конституційної реформи. За його словами, вона поставить крапку у конфлікті повноважень і зробить демократичний вибір громадян незворотнім. ”Нам потрібна Конституція свобод, які реально виконуються. І якщо конституційний діалог політиків зайде в глухий кут, я дам можливість людям сказати своє слово ”, - зазначив Президент.