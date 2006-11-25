Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору

Сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв голодоморів і політичних репресій.

Заходи розпочалися о 09.00- 09.45 панахидою за померлими з голоду. У Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська» проходить спільна молитва ієрархів християнських церков за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Об 11.00 на місці спорудження Меморіального комплексу памяті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні відбудеться цеременія встановлення наріжного каменю.

На 11.30 запланована висадка другої черги Калинового гаю у Печерському ландшафтному парку.

З 15.00 по 16.00 буде організовано скорботну ходу від Софійського майдану до Пам’ятного знака Жертвам голодомору 1932-1933 рр. на Михайлівській площі.

16.00 - загальнонаціональна хвилина мовчання.

Після цього розпочнеться загальнонаціональна акція «Засвіти свічку!»

З 18.00 по 20.30 триватиме акція «Народ мій є!», під час якої буде оприлюднено свідчення про голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

Цього ж дня в Національній опері України ім. Т.Г. Шевченка пройде «Реквієм» Дж. Верді.