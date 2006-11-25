Мільйонна примха гламурної Богатирьової (фото)

Якби ТаблоID складав рейтинг піжонів Верховної Ради, то на перших його сходинках обов’язково опинилася б головна "регіональна" дама парламенту Раїса Богатирьова.

Це чи не єдина жінка у команді чоловіків Віктора Януковича, яка уже не раз опинялася у центрі уваги ТаблоID, переважно завдяки своєму гардеробу.

Адже Раїса Василівна не відмовляє собі в дорогих модних брендах – змінює "Гуччі" на "Луї Віттон", а "Луї Віттон" – на "Шанель".

Але цього разу мова піде не про банальне шмаття чи аксесуари. Журналістам ТаблоID вдалося зафіксувати дещо більш цікаве – неймовірно модне і справді піжонське авто Богатирьової.

Побачивши таку машину, більшість автолюбителів захоплено зітхне, а в когось неодмінно потече слинка.

Богатирьова їздить на Porsche Cayenne Turbo темно-вишневого кольору. На цю "лялечку" зі скромним депутатським номером "67" вже давно полював ТаблоID. Проте "спіймати" її вдалося лише нещодавно.

Минулого тижня машина "регіоналки" підкотила до одного непомітного будинку на одній із центральних вулиць Києва. Богатирьова вийшла зі свого авто і в супроводі водія зайшла до під’їзду. Саме в цю мить нам і вдалося зробити кілька фото.

Буквально кожна секунда фотосесії, як виявилося згодом, була на вагу золота. Адже вже за хвилину водій Богатирьової вийшов з будинку, сів у машину і поїхав геть.

На фото авто депутатки виглядає так, ніби тільки зійшло з конвеєру. Пройти повз чотириколісного друга Богатирьової теж неможливо – воно просто виблискує шиком.

Але ще більш вражаючою є ціна такої машини.

У київському салоні "Порше" нам повідомили, що Porsche Cayenne Turbo коштують близько мільйона гривень!

І це без страховки і держмита до пенсійного фонду, що складе ще 100 тисяч гривень!

"Ціна такого автомобіля складає 140-150 тисяч євро. При цьому вже всі квоти на цей рік ми продали, так що в наявності таких автомобілів у нас немає, чекайте наступного року", - сказав TabloID консультант у салоні "Порше".

Зазвичай Porsche Cayenne іде у базовій комплектації з об’ємом двигуна 3,2 літри. Однак у Богатирьової не просто авто, а справжній звір – об’єм двигуна складає 4,5 літри!

Уполювавши таку здобич, ТаблоID вирішив дістати коментар самої Богатирьової щодо її авто. Проте всі наші намагання дізнатися, звідки ж у Раїси Василівни з’явилася така машина і скільки вона за неї виклала (адже депутатська зарплата явно "не потягне" таку дорогу дрібничку), нам не вдалося.

Прес-секретар "регіоналки" переспрямувала нас до помічниці Богатирьової Людмили, оскільки сама на той час перебувала у відрядженні.

Вислухавши наше прохання, Людмила охоче погодилася допомогти взяти коментар.

Проте коли журналісти ТаблоID зв’язалися з нею наступного разу, помічниця депутатки попросила перетелефонувати пізніше. Так повторювалося кілька разів, а закінчилося фактично відмовою.

"Раїса Василівна захворіла і буде аж на наступному тижні", - сказала нам її помічниця і повісила слухавку.

Проте вже наступного дня Богатирьова, жива і здорова, давала прес-конференцію...