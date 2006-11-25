Ющенко назвав винуватців Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що винуватцем Голодомору 1932-1933 років був комуністичний, тоталітарний, сталінський режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на церемонії закладки символічного каменю на місці спорудження меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

За словами Президента, «сьогодні ми відзначаємо великий трагічний і водночас знаковий день. Сьогодні ми згадуємо мільйони жертв безвинно загиблих».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні Україна розпочинає суспільний загальнополітичний діалог щодо подій, які мали місце 73 роки тому. За його словами, «не йдеться про пошук винних», але не тому, що цього не варто робити, а тому що вони загальновідомі.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, винуватцем голодоморів був тоталітарний, комуністичний, сталінський режим, і сьогодні українці хочуть знати правду та вшанувати пам’ять загиблих.

За словами Президента, говорячи про Голодомор, дуже важливо вивчити його уроки. «Можливо, це головне, для чого ми зібралися, щоб потім сказати, що ми добре знаємо свою історію», - сказав він.